Pociąg SKM zderzył się z autem osobowym. Utrudnienia

Ewakuowani pasażerowie pociągu

Strażak dodał, że do zdarzenia doszło 100 metrów od stacji. - Pasażerowie do tej stacji przeszli, bo mogli to zrobić bezpiecznie. To była przedostatnia stacja między Legionowem, a Legionowem Piaski - powiedział Szulborski. - Na tej trasie jest jeden tor, w związku z tym ruch pociągów został wstrzymany do momentu, kiedy pociąg, który brał udział w kolizji, odjedzie, a kiedy to nastąpi, to zadecyduje policja - uzupełnił Szulborski.