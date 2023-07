Ciało starszej kobiety pięć lat leżało w mieszkaniu. Nowe ustalenia w sprawie

Jedzenie z terminem ważności do 2018 roku

Prokuratura przekazywała wówczas, że służby weszły do lokalu ze względu na awarię wodociągową w mieszkaniu piętro wyżej. W czasie oględzin, wewnątrz znaleziono produkty, których termin ważności do spożycia minął w maju 2018 roku. To pozwalało przypuszczać śledczym, że zgon kobiety nastąpił pięć lat temu. Nikt nie zgłaszał wcześniej zaginięcia lokatorki. Ze wstępnych informacji wynikało też, że nie miała żadnych obrażeń mechanicznych.