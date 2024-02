Wjechali w zaparkowane auta. Rozbili 10 pojazdów. Byli pijani

W nocy w Legionowie kierowca audi wjechał w zaparkowane pojazdy. Oprócz samochodu sprawcy, uszkodzonych zostało jeszcze dziesięć pojazdów. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podróżujących autem, obydwaj byli pod wpływem alkoholu. Żaden z zatrzymanych nie przyznaje się do prowadzenia pojazdu.

Do zdarzenia doszło około 2 w nocy z piątku na sobotę. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca audi, jadąc z dużą prędkością, przejechał przez środek ronda przy Jagiellońskiej z Słowackiego i uderzył w zaparkowane samochody w pobliżu jednej z restauracji. Zdarzenie potwierdza policja.

Wypadki na polskich drogach

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, według nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostało rannych. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w 2023 r.