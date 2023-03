Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wybicie szyby w biurze poselskim Mariusza Błaszczaka

"Emocje polityczne rosną w kontekście kampanii wyborczej"

O sprawę wybitej szyby był pytany m.in. rzecznik rządu Piotr Mueller. - Niestety, mamy do czynienia z tego typu fizycznymi atakami różnego rodzaju, również w przestrzeni publicznej. Oczywiście każda osoba, która się tego typu ataków dopuszcza, będzie ścigana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez względu na to, jakiej partii politycznej to będzie to dotyczyło - powiedział Mueller.