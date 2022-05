Legia w finale koszykarskiej ekstraklasy. "Warszawa zasługuje na koszykówkę na europejskim poziomie"

W poniedziałek Legia Warszawa pokonała Anwil Włocławek 87:77 i jako pierwsza awansowała do finału Energa Basket Ligi. Oznacza to, że po 53 latach przerwy sięgnie po medal mistrzostw Polski.

"Celem jest mistrzostwo"

Jednocześnie przyznał, że zadanie nie będzie proste. - Finał rzeczywiście będzie bardzo trudny, rywalizuje się w nim do czterech zwycięstw. Będziemy się starać z całych sił. Warszawa na pewno zasługuje na sukces w koszykówce. Myśmy już go osiągnęli, ale srebrny medal nas nie zadowala, chcemy walczyć o złoto - mówił.

Stabilizacja i rozwój

Jarosław Jankowski podkreślił, że za obecnym powrotem do koszykarskiej czołówki stoi stały i spokojny rozwój klubu. - Po pierwsze jesteśmy klubem bardzo stabilnym, który cały czas się rozwija, kładzie duży nacisk na dobre warunki dla zawodników. Procentuje też nasz dobry występ w europejskich pucharach, dzięki któremu zespół stał się bardzo mocny psychicznie. To widać po wynikach w play off ze Stalą i Anwilem: 3-0 i 3-0, więc trudno mówić, że to był przypadek - ocenił.