Rozszczelnienie rury na placu budowy. Zamknięte ulice, gaz czuć kilometr dalej

Do dużego wycieku gazu doszło na placu budowy pod Piasecznem. Nikt nie ucierpiał, jednak sytuacja nie została jeszcze opanowana. - Zapach gazu czuć kilometr dalej, strażacy sprawdzają okoliczny las i proszą, aby osoby, które tam spacerują, oddaliły się - opisuje nasz reporter.

Do zdarzenia doszło na ulicy Przyszłości w Łazach. Służby zostały zaalarmowane o godzinie 10.50. - Na terenie placu budowy doszło do rozszczelnienia rury gazowej, próbujemy ustalić, co się wydarzyło - powiedział nam tuż po rozpoczęciu akcji Łukasz Darmofalski, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Zaznaczył, że trwa rozpoznanie, a na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej.