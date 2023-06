Dwustu strażaków z całej Polski na widowiskowych ćwiczeniach. Było podnoszenie aut i uwalnianie rannych

Udział w imprezie to okazja do poznania i przećwiczenia technik ratownictwa oraz zapoznania się z nowoczesnym sprzętem i rozwiązaniami, pod okiem instruktorów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Szkolą się strażacy z jednostek miejskich oraz ochotnicy. Jak usłyszeliśmy od jednego z organizatorów, przyjechali druhowie oraz funkcjonariusze z całej Polski. - Najdalsze OSP, które do nas przyjechało, to jest Inwałd, 410 kilometrów, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Brzegu - 390 kilometrów - relacjonował nam Artur Borowski.

Uczyli się na kilku stacjach

Jak dodał, na kolejnych stacjach strażacy uczyli się stabilizacji pojazdów, ewakuacji poszkodowanych oraz tego, jak się dostać do rannych, którzy są zakleszczeni w autach. Były też punkty z ratownictwa medycznego. - Strażacy doskonalili swoje umiejętności, jeżeli chodzi o przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniową oraz badanie urazowe, czyli to wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego działania w pierwszym rzucie przy dojeździe do osoby poszkodowanej - mówił Owsiak.