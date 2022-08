Kupił perfumy za jeden procent ich ceny, grozi mu do ośmiu lat więzienia

Zachowanie polegające na zmianie metki na produkcie w celu zakupienia go po cenie tańszej niż rzeczywiście kosztuje, traktowane jest przez polskie prawo jako oszustwo. Co ważne, jest to przestępstwo w każdym przypadku, niezależnie od wartości wyłudzonego towaru. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.