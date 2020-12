KSP przeprasza za zdarzenia z 11 listopada. "Ważne jest przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone"

Jak poinformował Marczak, Wydział Kontroli KSP zakończył czynności związane z wydarzeniami, które w ostatnich tygodniach działy się na ulicach Warszawy. Chodzi między innymi o wydarzenia z Marszu Niepodległości, jak i listopadowych demonstracji Strajku Kobiet. - Czynności realizowane przez Wydział Kontroli KSP zakończyły się skierowaniem wniosków do właściwych przełożonych w sprawach osobowych - powiedział rzecznik, dodając, że "do ich oceny należeć będzie sprawdzenie zasadności użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej, granatów hukowych, jak również gazu".

"Ważne jest przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone"

Wskazał, że podobnie sprawa wygląda w przypadku użycia pocisków z broni gładkolufowej. - Pomimo dwóch niezależnych postępowań, ustalenia prokuratury będą również wiążące dla naszych decyzji - zaznaczył rzecznik KSP i dodał, że według ustaleń wydziału kontroli 11 listopada "mieliśmy do czynienia z niezwykle silną agresją skierowaną wobec policjantów". - Dotyczy to zarówno sytuacji przy rondzie generała Charles'a de Gaulle'a, ale także tego co działo się na stacji Stadion, jak i błoniach stadionu - doprecyzował.

- Ważne jest także przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone po przeprowadzeniu czynności kontrolnych. Przepraszamy za sytuacje, które były niepotrzebne. To przypadki użycia pałek służbowych wobec dziennikarzy oraz granatu hukowego wobec dziennikarzy na PKP Warszawa Stadion. Jest nam również przykro w związku z postrzeleniem jednego z dziennikarzy. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura - powiedział rzecznik KSP.

Podziękował również wszystkim dziennikarzom i fotoreporterom, który relacjonują to, co się dzieje w ostatnich tygodniach na ulicach Warszawy. - To często wasz przekaz pomaga nam w zebraniu materiału dowodowego w postepowaniach karnych, a także umożliwia rzetelne poznanie całego przebiegu wydarzeń. Prosimy byście w dalszym ciągu robili to, co robicie - podkreślił.