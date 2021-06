Nie będzie śledztwa w sprawie wpisu Krystyny Pawłowicz o transpłciowym dziecku

Reakcje po wpisie Pawłowicz

"To podstawowy wyraz szacunku"

- W przypadku osób transpłciowych oprócz imienia używanego mamy coś takiego, jak "dead name", czyli to imię, które mamy zapisane w dokumentach po urodzeniu i które równocześnie nie koresponduje z naszą tożsamością płciową – wyjaśniła Emilia Wiśniewska. Podkreśliła, że "zwracanie się do osoby transpłciowej jej imieniem używanym to jest podstawowy wyraz szacunku, uznania, akceptacji dla jej tożsamości".