85-letni grzybiarz odłączył się od grupy. Nocą szukała go setka strażaków i policjantów

Jeżeli rządzący dostarczą do Warszawy węgiel odpowiedniej jakości, to my pomożemy ten węgiel sprzedać - zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I dodał, że do sprzedaży węgla w stolicy szykuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.