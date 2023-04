Podczas przeszukania znaleźli 40 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy

czytaj dalej

Nawet nie wiem, czy we wskazanym grobie faktycznie jest moja mama - mówi pan Marcin z Radomia. Pracownicy zakładu pogrzebowego złożyli trumnę nie do tego grobu, co powinni. - Kiedy z najbliższymi członkami rodziny byliśmy na konsolacji, dowiedzieliśmy się, że pracownicy wyciągnęli trumnę z jednego grobu i włożyli do drugiego - opowiada.