Rowery giną na potęgę. Policja szuka tych mężczyzn

Wiosna oznacza początek sezonu rowerowego, ale też wzmożoną aktywność złodziei dwóch kółek. Policjanci z Woli i Śródmieścia publikują zdjęcia mężczyzn, których zainteresowały cudze rowery. Podejrzewają ich o kradzież. Policja podpowiada, jak nie dać się okraść i co zrobić, jeśli jednak tak się stanie.

Wiosną, kiedy temperatura jest wyższa, jest więcej słońca, a dni stają się coraz dłuższe, zdecydowanie chętniej przemieszczamy się po mieście rowerami. A to, niestety, oznacza wzmożoną działalność przestępców, którzy trudnią się kradzieżą jednośladów.

Kradzieże w Śródmieściu i na Woli

Nad podobną sprawą pracują także policjanci z wolskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Do kradzieży doszło 2 maja w godzinach porannych przy ulicy Piaskowej. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny "mogącego mieć związek ze zdarzeniem".

"Każdy, kto rozpoznaje go lub posiada informację na temat tego zdarzenia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Żytniej 36" - apeluje policja. Informacje można przekazać także, telefonując pod numer 47 72 394-50, 47 72 371-87 lub mailowo: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl.

"Zabezpieczenie adekwatne do wartości"

Jak powiedział nam oficer prasowy śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata, kradzieże rowerów to niestety zjawisko powszechne. - Rowery giną z różnych powodów. Często okazja czyni złodzieja, bo rowery są pozostawiane bez opieki, a to na klatce schodowej, a to na chwilę przed sklepem - opisuje Szumiata.