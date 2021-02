Giną katalizatory. Policja: kradną na zamówienie albo do skupu

W piątek wolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież katalizatora. To nie pierwszy taki komunikat w ostatnich tygodniach. Przed kradzieżami ostrzegają się również mieszkańcy na lokalnych grupach facebookowych. Czy to już plaga?

Do pięciu lat więzienia

Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Z relacji policjantki wynika, że mężczyźni już wcześniej mieli konflikt z prawem i byli notowani za różne przestępstwa. - Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzut dotyczący kradzieży katalizatora, działając wspólnie i w porozumieniu, a dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności – podsumowuje Sulowska.