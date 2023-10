Trzylatek trafił do szpitala w stanie krytycznym, zmarł. Proces rodziców oskarżonych o zabójstwo 

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Według śledczych Patryk W. rzucał 3,5-letnim synem o ścianę, podłogę i stelaż łóżka. Bił go także pasem, wykręcał dłonie i palce. Na akty przemocy i znęcania się nad dzieckiem nie reagowała matka, Kinga Ł. Razem z ojcem chłopca głodziła go, zamykała w ciemnej łazience, groziła, że odda go do domu dziecka.