W mieszkaniu znaleźli ciało 25-latki z ranami kłutymi. Zarzut zabójstwa dla jej byłego partnera

28-letni mężczyzna usłyszał we wtorek zarzut zabójstwa swojej byłej partnerki. Ciało 25-latki odnaleziono w sobotę jednym z mieszkań w Kozienicach. Pierwszą informację o sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Służby zostały wezwane w sobotę po południu do bloku przy ulicy Kopernika w Kozienicach. - Zostało ujawnione ciało 25-letniej kobiety z ranami kłutymi klatki piersiowej - informuje prokurator Beata Galas, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu. - Rany kłute w okolicach klatki piersiowej zostały zadanie ostrym narzędziem - dodaje. Śledczy przypuszczają, że był to nóż kuchenny, ale potwierdzenie dadzą dopiero szczegółowe wyniki sekcji zwłok 25-latki.

Policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. - Domniemany sprawca, były partner kobiety, został zatrzymany 6 grudnia w wyniku działań policji poza miejscem zamieszkania - mówiła w poniedziałek Galas. Wiadomo, że zatrzymany to 28-letni mieszkaniec Kozienic.

Następnego dnia prokuratura poinformowała, że 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa. - Dzisiaj [we wtorek - red.] będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o areszt. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności - powiedziała prokurator Galas.

Zatrzymany po pościgu

We wtorek policja ujawniła szczegóły zatrzymania mężczyzny. Doszło do niego na drodze S7, kilka kilometrów za węzłem Elbląg Zachód w stronę Gdańska. 28-latek kierujący volvo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, wówczas policjanci rozpoczęli pościg.