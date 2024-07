Prawo jazdy miał od 10 dni, 17-letnia pasażerka w szpitalu

Do poważnego wypadku doszło w Kozienicach. Kierujący audi 18-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w ogrodzenie parku w Kozienicach - ustalili policjanci. 17-letnia pasażerka trafiła do szpitala.