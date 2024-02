Miodek miał poważną ranę łapy, na jej ratunek było za późno

Wolontariuszka pojechała pod wskazany adres. Na miejscu zastała psa z niezabezpieczoną, brudną i ropiejącą raną łapy. Nie krwawiła, co mogło świadczyć o tym, że pies miał ją od dawna. Od matki właścicielki posesji dowiedziała się, że uraz mógł powstać nawet dwa tygodnie temu. - Widać było, że pies bardzo cierpi, że trawi go gorączka wywołana przez zakażenie. Kobieta przekazała mi psa dobrowolnie. Zawiozłam go do lecznicy w Nadarzynie - przekazała Banach.