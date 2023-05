Czołowe zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne

Pod Grodziskiem Mazowieckim doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Jedna osoba zmarła na miejscu zdarzenia, dwie trafiły do szpitala. Są utrudnienia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Kozerki, położonej w powiecie grodziskim.

Przed godziną 14 doszło tam do wypadku drogowego, w którym uczestniczył pojazd ciężarowy i osobowy. - Prawdopodobnie doszło do czołowego zderzenia między tymi pojazdami. Niestety jedna osoba z samochodu osobowego zginęła na miejscu zdarzenia, a kobieta i dziecko zostały przewiezione do szpitala z obrażeniami ciała. Na miejscu pracuje prokurator, policjanci prowadzą czynności - przekazała Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.