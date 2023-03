Zderzenie dwóch aut, jedno wpadło do rowu. Wysoki mandat dla kierowcy

W Kotowicach koło Pruszkowa zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zderzenia jedno z aut wpadło do rowu. Nie było osób poszkodowanych. Sprawca kolizji został ukarany wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano. - Dwa auta zderzyły się na drodze dojazdowej do autostrady A2. Po zderzeniu jeden z samochodów wpadł do rowu. Na miejscu są straż pożarna, pogotowie, policja oraz pogotowie ratunkowe - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.