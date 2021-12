Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkomisarz Marta Lewandowska, według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku, do którego doszło w piątek przed południem w miejscowości Kosino w gminie Radzanowo, było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych przez 37-letnią kierującą oplem - w efekcie prowadzone przez nią auto wpadło w poślizg i uderzyło w jadący z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy.

Apel o ostrożność

- Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, śmierć na miejscu ponieśli 37-letnia kierująca oplem i jej pasażer - przekazała podkomisarz Lewandowska. Dodała, iż droga powiatowa w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest nadal zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej cztery godziny. - Apelujemy do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych - podkreśliła rzeczniczka płockiej policji.