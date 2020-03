18 pacjentów z koronawirusem. Dwa oddziały Szpitala Bródnowskiego zamknięte

Szpital Bródnowski potwierdził, że dostęp do oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii "pozostaje ograniczony" w związku z potwierdzeniem zakażania koronawirusem 18 pacjentów. Już tydzień wcześniej COVID-19 stwierdzono u jednego z tamtejszych lekarzy.

Pierwsze informacje o planowanej lub trwającej o ewakuacji około 20 pacjentów dotarły do nas w piątek wieczorem. Nie udało się ich potwierdzić, ponieważ rzecznik placówki był nieuchwytny. Dopiero w sobotę po południu szpital wydał komunikat w tej sprawie.

18 pacjentów z COVID-19 ewakuowano

"Przekazaliśmy 18 pacjentów z zakażeniem COVID-19 do szpitali o statusie zakaźnych lub posiadających tego typu oddział. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami część personelu pozostaje na kwarantannie. 2 pacjentów, którzy nie wymagali dalszej hospitalizacji pozostanie w kwarantannie domowej pod nadzorem stosownych służb" - czytamy w komunikacie.

Szpital nie sprecyzował, ilu osób z personelu jest objętych kwarantanną. Podał tylko, że "na oddziale nie ma ani jednego pacjenta, a wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne przygotowywane są do dezynfekcji". Zapewniono, że działania są podejmowane we współpracy z sanepidem. Terminu otwarcia oddziału nie podano. Nie poinformowano, od kogo zakazili się pacjenci.

Co dalej z kardiologią?

To nie jedyny oddział, który nie działa. Jak przyznał szpital, od 24 marca do odwołania "pozostaje ograniczony dostęp do oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego". Tu jednak jest dobra wiadomość. Według szpitala, "wszystkie wyniki badań pobranych od pacjentów i personelu (…) są ujemne". Teraz badania mają zostać powtórzone "dla uzyskania pewności, iż nie ma kolejnych zakażeń".