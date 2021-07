Warszawa uruchamia dwa kolejne weekendowe punkty szczepień

Na skwerze Hoovera i w stołecznym zoo będą działać w weekend punkty szczepień Podobne placówki działają już na Bulwarach Wiślanych i w Parku Moczydło. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepiono 13,5 miliona osób.

- Robimy wszystko, aby szczepienia przeciw COVID w stolicy były tak proste i wygodne, jak to tylko możliwe. Dlatego otwieramy kolejne dwa weekendowe punkty szczepień: w stołecznym zoo i przy skwerze Hoovera. Chętni nie muszą się rejestrować czy zapisywać. Mogą odwiedzić taki punkt podczas spaceru i przyjąć szczepionkę - mówi cytowany w komunikacie prasowym Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Co ważne, od 1 lipca drugą dawkę preparatu będzie można przyjąć w każdym wybranym punkcie szczepień, a nie jak dotychczas tam, gdzie podano pierwszą - dodaje.

W jakich godzinach będą działać punkty?

Punkt szczepień na skwerze Hoovera będzie otwarty w weekendy w godzinach od 12.00 do 18.00. Szczepienia w warszawskim zoo będą realizowane w soboty i niedziele od godziny 11.00 do 17.00. Punkt szczepień na Bulwarach Wiślanych działa w soboty i niedziele w godzinach 13.00-18.00. W Parku Moczydło zaszczepić się będzie można w weekendy od godziny 14.00 do 19.00.