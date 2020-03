Wrócił zakaz picia alkoholu nad Wisłą. "Nie powinniśmy zbierać się w grupach"

"Jestem przekonany, że władze będą musiały wprowadzić stan wyjątkowy albo obowiązkową ogólnokrajową kwarantannę dla wszystkich. Dziś nad Wisłą... To jest niebywałe, ile widziałem grup zwłaszcza młodzieży, które nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji albo są programowymi ignorantami" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Szczygieł, znany dziennikarz i pisarz, który spacerował nad Wisłą.

Na dowód wrzucił kilka zdjęć, pokazujących młodych ludzi z piwem lub wysokoprocentowym alkoholem w ręku. I przypomniał, że we Włoszech nosicielami wirusa stała się właśnie młodzież, bo spotykała się w klubach, a po ich zamknięciu - prywatnie.

"Teraz po włoskich miastach chodzą policyjne patrole i każdy musi udowodnić powód wyjścia z domu, a wyjść można tylko do sklepu i apteki. Odchodziłem znad rzeki o 16.30 a tam nadciągały całe watahy młodzieży. Zalecenia specjalistów są jednoznaczne: spacer tylko samotny albo z psem" - dodał.

Radni jednym głosem

Stanu wyjątkowego na razie nie wprowadzono, ale miejscy radni uznali, że osoby, które licznie nad Wisłę przychodzą, odstraszą kary. Zdecydowali, że nad Wisłą znów nie można pić alkoholu. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, uzasadniając projekt uchwały przypomniał, że bulwary nad Wisłą oraz plaże po praskiej stronie do tej pory były wyłączone z zakazu spożywania alkoholu. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w 2018 r. Rada Warszawy. Soszyński wyjaśnił równocześnie, że zakaz, który wprowadza przedłożony przez niego projekt uchwały, ma "ograniczyć skłonność - zwłaszcza ludzi młodych - do gromadzenia się w tych miejscach" w czasie epidemii, gdyż grozi to przenoszeniem koronawirusa.