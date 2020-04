Wodociągowcy nie wstrzymują jednak prac modernizacyjnych. Będą przerwy w dostawach wody

Wodociągowcy tłumaczą, że bez takich wyłączeń wykonawcy nie dokończą swojej pracy, co wiąże się z dużymi opóźnieniami w realizacji inwestycji. "Grozi to kłopotami finansowymi wielu podmiotów i zagraża utrzymaniu miejsc pracy" – wskazują.

Między godziną 23 a 5

"Pamiętając jednak, że w dobie walki z koronawirusem dostawy wody dla mieszkańców są kluczowe, informujemy, że wyłączenia będą następowały jedynie w godzinach nocnych, to jest między godziną 23.00 a 5.00, by były one jak najmniej uciążliwe. Każdorazowo będziemy uprzedzać mieszkańców co najmniej 72 godziny przed planowanym terminem wyłączenia" – zapewnili.