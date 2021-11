Wiceminister zdrowia o "grze zdrowiem i życiem warszawiaków". Wiceprezydent apeluje o "rozsądek"

- Warszawskie szpitale, głównie zarządzane przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie chcą raportować informacji o wolnych miejscach - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował do prezydenta stolicy o reakcję w tej sprawie. Do sprawy bardzo szybko odniosła się zastępczyni Rafała Trzaskowskiego – Renata Kaznowska, która z kolei zaapelowała do przedstawiciela resortu: o rozsądek.

We wtorek badania potwierdziły 13 644 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 2823 i Lubelszczyźnie - 1605. Zmarło 220 osób z COVID-19 – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

- Dzisiejszy wynik, jeżeli chodzi o zakażenia uświadamia nam, że czwarta fala w Polsce nabiera impetu. To powoduje reperkusje związane z tym, że nie tylko codziennie mamy więcej zakażeń, ale także więcej osób trafia do polskich szpitali – powiedział Kraska.

Jak zapewnił, ministerstwo na bieżąco monitoruje liczbę miejsc na oddziałach. – Od początku pandemii widzimy, że zdecydowanie miasto stołeczne Warszawa boryka się z pewnymi problemami. Mamy sygnały, że niestety czasem po wiele godzin karetki czekają przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Dlatego dzisiaj osobiście, będąc na dyspozytorni medycznej, przeanalizowaliśmy, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego właśnie w Warszawie, a nie w innych miastach kraju – stwierdził.

- System został tak pomyślany, żeby dyspozytor medyczny, posiadał wiedzę o wolnych miejscach w szpitalu. Żeby wiedział, gdzie karetka może być skierowana, aby pacjent został jak najszybciej przyjęty. Wszystkie szpitale w Polsce mają obowiązek raportowania wolnych miejsc, do specjalnego systemu, który utworzyliśmy – przypomniał.

Kraska: problem w dwóch szpitalach

Na początku listopada informowaliśmy również, że minister zdrowia zdecydował o przekształceniu Szpitala Praskiego w placówkę covidową. Miasto odwołało się od tej decyzji, bo - choć samo wcześniej zgłosiło szpital na covidowy - chce, aby była to placówka wielospecjalistyczna.

Ratusz postulował, żeby to Szpital Południowy był czysto covidowy. Aktualnie trwa tam rozbudowa instalacji tlenowej, tak by placówka mogła przyjmować więcej pacjentów.

- Oczywiście system, by dobrze działał pod warunkiem, gdyby szpitale raportowały te miejsca. Dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że szpitale warszawskie, mówimy tutaj o szpitalach zarządzanych przez pana prezydenta Trzaskowskiego, nie chcą takich informacji udzielać. To bardzo bulwersujące. Trudno mi jako lekarzowi się do odnieść, bo to granie życiem i zdrowiem warszawiaków – stwierdził.

Podał przykład szpitali Południowego i Praskiego, które - jak wskazał - we wtorek nie chciały przyjąć pacjentów. Powiedział, że chwilę przed konferencją szpital na Pradze odesłał z kwitkiem trzech pacjentów, w tym jednego zakażonego COVID 19, z dusznościami.

- Możemy się politycznie nie zgadzać, możemy być po różnych stronach stołu, jeżeli chodzi o aspekt polityczny, ale tutaj jest gra zdrowiem i życiem warszawiaków. Mój apel: zaniechajmy takich praktyk, bo jesteśmy w trudnych czasach, powinniśmy być jednością, powinniśmy sobie nawzajem pomagać – zaapelował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kaznowska: To bardzo niesprawiedliwe

Zaraz po zakończeniu konferencji wiceministra, przed budynek stołecznego ratusza wyszła wiceprezydent Renata Kaznowska.

- W Warszawie jest ponad czterdzieści szpitali, z czego dziesięć należy do miasta stołecznego. Warto też dodać, że część z nich to szpitale ginekologiczno-położnicze, dziecięce. Pozostałe sześć szpitali zorganizowało, w trzeciej fali, trzydzieści procent wszystkich łóżek covidowych w Warszawie. Dzisiaj dowiadujemy się, że nasi lekarze, nasze pielęgniarki nie robią nic, przeszkadzają. To bardzo niesprawiedliwe – mówiła Kaznowska.

Dodała, że aktualnie w Warszawie pacjenci rozsiani są po różnych szpitalach, co powoduje, że powstają już pierwsze ogniska zakażenia. Podała przykład Szpitala Grochowskiego.

– Gdzie jeden pacjent zakaził ponad dwadzieścia osób. Zwracaliśmy uwagę na to, że jest to bardzo niebezpieczne. Trzeba niestety tworzyć oddziały covidowe. Rozsiewanie pacjentów po oddziałach specjalistycznych jest niebezpieczne – powiedziała.

Odniosła się do zarzutów kierowanych w stronę Szpitala Praskiego. - Szpital ten nie jest dostosowany do leczenia pacjentów strikte covidowych. Ci pacjenci potrzebują głównie tlenoterapii i respiratorów. Dzisiaj w szpitalu praskim leży 129 chorych. Wczoraj instalacja odmówiła już współpracy. Interweniowała straż pożarna – argumentowała wiceprezydent.

- Panie ministrze apeluje o odrobinę zdrowego rozsądku – dodała.

Wiceprezydentka o sytuacji Szpitala Praskiego TVN24

Wskazała, że w Szpitalu Praskim lekarze przyjęli 129 pacjentów i na ten moment zakażonych koronawirusem, potrzebujących tlenoterapii, nie przyjmą. – Ale przyjmiemy pacjentów covidowych do leczenia chorób współistniejących – zapewniła.

Skomentowała również zarzuty kierowane w stronę Szpitala Południowego. Przypomniała, że początkowo placówkę przejął wojewoda. - Bardzo żałuję, że pani pełnomocnik rządu nie zgłosiła wówczas problemu z tlenem, ponieważ w wakacje był czas na to, żeby niewydolną instalacje tlenową rozbudować. Robimy to teraz. Budujemy nową instalacje tlenowa od początku. Cos co robi się długie miesiące, robimy w dwa tygodnie. Musimy dokonać bardzo skomplikowanego połączenia mając na łóżku 89 pacjentów – powiedziała.

I dodała wprost, że ten szpital również nie przyjmie teraz dodatkowych pacjentów. – Bo odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów nie pozwala nam ich przyjąć.

Kaznowska odpowiada na oskarżenia wiceministra zdrowia TVN24

Autor:kz/gp

Źródło: TVN24