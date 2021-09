W sierpniu w stolicy nie zmarła żadna osoba zakażona koronawirusem

Koronawirus w Warszawie. Jak wynika z danych, publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, przez cały sierpień nie odnotowano zgonów z powodu COVID-19 w stolicy. Wiceprezydent Warszawy nie ma wątpliwości, że to efekt szczepień.

Kaznowska: obserwujemy znikomą liczbę hospitalizowanych pacjentów

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za służbę zdrowia, nie ma wątpliwości, że to wynik wysokiego poziomu wyszczepienia wśród mieszkańców stolicy. - Obserwujemy póki co i mam nadzieję, że jak najdłużej, znikomą liczbę zakażonych koronawirusem osób, które wymagają hospitalizacji. W tej chwili mamy 30 pacjentów w Szpitalu Południowym i dwóch pacjentów w Szpitalu Solec. Wygląda na to, że na razie sytuacja jest stabilna - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Renata Kaznowska.