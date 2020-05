Na co dzień naprawiają tam tapicerki, teraz szyją maseczki. "Pracują również mechanicy"

Pracownicy Miejskich Zakładów Autobusowych sami szyją maseczki dla swoich kierowców. - W momencie, gdy na terenie Stalowej doszliśmy do produkcji 200 sztuk dziennie, do produkcji zaczęły dołączać też kolejne zakłady - wyjaśnia rzecznik MZA.

Tam, gdzie dzisiaj powstają maseczki, na co dzień naprawiane są tapicerki siedzeń autobusowych. To miejsce idealnie się do tego nadawało - są maszyny do szycia i inne rzeczy potrzebne do produkcji maseczki.