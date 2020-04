Trzaskowski: nie podjęliśmy żadnych decyzji dotyczących wstrzymania inwestycji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział rozszerzenie programu skierowanego do pracowników służby zdrowia, w którym miasto zapewnia miejsca do odbycia kwarantanny. Mówił również o doposażeniu służby zdrowia, oszczędnościach, dezynfekcji ulic oraz organizacji wyborów.

- Mamy 43 miejsca dla lekarzy i pielęgniarek, którzy są na kwarantannie, ale oprócz tego docierają do nas sygnały, że niektóre osoby z personelu medycznego, które nie są na kwarantannie, w obawie o zdrowie swoich bliskich nie chcą wracać do domów na noc. Dla nich również przygotowaliśmy takie miejsca – mówił Trzaskowski.

Schroniska, w których w czasie roku szkolnego przebywają uczniowie, obecnie stoją puste. Miasto wytypowało trzy lokalizacje w Śródmieściu i na Woli, w których zorganizowano tymczasowy pobyt pracowników szpitali. Osoby, które skorzystają ze schronisk młodzieżowych jako miejsca kwarantanny, mają zagwarantowany pobyt w pełni wyposażonym jednoosobowym pokoju z wyżywieniem. Koszt dwutygodniowego pobytu w schronisku wraz z wyżywieniem to tysiąc złotych– pokryje go miasto.

Zaznaczył też, że miasto doposaża miejskie szpitale, ale jednocześnie czeka na wsparcie rządu. - Robimy wszystko, co możemy, żeby te szpitale, które podlegają miastu, zabezpieczyć, bo bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne - powiedział. Jak dodał, ich pracownicy mają do dyspozycji ponad 140 tysięcy masek różnej klasy, przyłbice oraz rękawice ochronne. - Oprócz tego staramy się dokupić ten najbardziej fundamentalny sprzęt, zwłaszcza do stacji intensywnej opieki - przekazał.