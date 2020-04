Test na koronawirusa bez wysiadania z samochodu

Żeby zrobić badanie, nie trzeba wysiadać z auta. Taka formuła ma zminimalizować ryzyko zakażenia pracowników punktu oraz innych przybywających do niego osób. Przed namiotem zbierany jest wywiad środowiskowy. Wewnątrz pobierane są próbki do badań.

- Dużo się o tym mówi, że my jako pracownicy roznosimy zarazę. Natomiast możemy to robić, nie wiedząc o tym, że jesteśmy zakażeni, bo przecież można to przechodzić bezobjawowo. Dowiedziałam się, że jest taka możliwość, gdyż mój bezpośredni zwierzchnik, czyli minister zdrowia, zagłosował przeciwko badaniu, więc korzystam - powiedziała pielęgniarka.

Bezpłatnie dla wybranych zawodów medycznych

Z bezpłatnych testów mogą skorzystać przedstawiciele wybranych zawodów medycznych: lekarze, stomatolodzy, diagności laboratoryjni, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci oraz ratownicy medyczni. Przed przystąpieniem do badania trzeba wyłącznie okazać dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.

- Metoda, jaką wykorzystujemy w punktach "drive&go-thru" w całej Polsce, to metoda RT-PCR, czyli dokładnie taka sama, jak ta wykorzystywana przez sanepid i szpitale jednoimienne. To wymaz z nosa lub nosogardzieli. Każdy wynik jest raportowany do Ministerstwa Zdrowia i sanepidu, niezależnie, czy jest on dodatni czy ujemny - mówił koordynator programu Jakub Strzelczyk.