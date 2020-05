Szpitale szykują się na otwarcie poradni i wznawianie planowanych zabiegów

Wznawiają przyjęcia

- Centrum Zdrowia Dziecka od przyszłego tygodnia wznawia przyjęcia planowe do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne – zapowiedziała rzeczniczka centrum Katarzyna Gardzińska. W placówce od połowy marca zawieszone zostały przyjęcia planowe do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne.

Pierwsi chorzy są już też przyjmowani na konsultacje. Na razie jest to kilka poradni, w tym kardiologiczna. Dyrektor przyznał, że także i tu są trudności organizacyjne. Dotyczą one między innymi liczby pacjentów oczekujących przed gabinetami. Innym problemem jest to, że lekarze obawiają się powrotu do pracy w poradniach. Gołaszewski wskazał, że w obecnej sytuacji, docelowo w poradniach dziennie nie będzie można przyjąć więcej niż 30 pacjentów. Wcześniej było to od 100 do 110 osób.