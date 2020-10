Jednak 200 miejsc, a nie 38. Szpital Czerniakowski w całości zostanie przeznaczony do walki z koronawirusem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Szpital Czerniakowski w całości zostanie przeznaczony na potrzeby walki z koronawirusem. Wcześniej była mowa o tym, że będzie to tylko 38 łóżek dla covidowych pacjentów.

"Szpital Czerniakowski w całości przeznaczamy na potrzeby walki z #koronawirus. Będzie to 200 łóżek, nie 38 jak początkowo wnioskował rząd" - napisał Trzaskowski w środę na Twitterze. Zaznaczył przy tym, że "warszawiacy muszą mieć poczucie zaopiekowania w tym trudnym czasie".

Miało być 38 łóżek

Zgodnie z nową strategią walki z epidemią lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy: pierwszy poziom to szpitale należące do tzw. sieci szpitali, drugi to placówki z oddziałami zakaźnymi i obserwacyjno-zakaźnymi, natomiast trzeci – dziewięć szpitali wielospecjalistycznych.