Studenci drukują przyłbice dla medyków. "Po prostu wykorzystujemy nasze możliwości"

Pierwsze szpitale już zaopatrzone

Drukarki pracują 24 godziny na dobę

- Początkowo byliśmy w stanie przy sześciu drukarkach drukować 24 przyłbice, potem przy dziewięciu drukarkach ta liczba urosła do 144. W przyszłym tygodniu uruchomimy kolejne 10 drukarek, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie produkcji do 300 sztuk dziennie - mówi tvnwarszawa.pl prof. Andrzej Wysmołek. Jak podkreśla, w projekt zaangażowanych jest kilkanaście osób, a drukarki pracują 24 godziny na dobę.

Przyłbice z UW powstają w podobnej technologii, co te na PW. Wspomniane tysiąc sztuk zostało już przekazanych do szpitali, w tym do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz domów opieki w różnych miejscach w Polsce. Dostarczanie przyłbic odbywa się między innymi we współpracy z firmami InPost oraz Uber.