Strażak zakażony koronawirusem. Jednostka na Woli zamknięta

Jednostka w kwarantannie

Kierzkowski pytany o to, czy cały personel jednostki przejdzie testy w kierunku koronawirusa, odpowiedział, że obecnie strażacy otrzymali z sanepidu rekomendację, by obserwować rozwój sytuacji i monitorować swój stan zdrowia. Testów na razie nie wykonano.

Zapewnia też, że pozostałe 16 warszawskich jednostek funkcjonuje normalnie. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wzmocnił etatowo obsady warszawskich jednostek - mówi rzecznik. Jak wyjaśnia, w wyłączonej z systemu jednostce codziennie na służbie stawiało się od 8 do 10 osób. Na czas kwarantanny tyle samo osób ma być dodatkowo dysponowanych do pozostałych jednostek.

- Nie bagatelizujemy żadnych objawów. Mamy zalecenie, by pozostawać w domu w razie złego samopoczucia. Nikt nie jest na siłę ściągany do pracy. Uczulamy także, by przestrzegać reżimu sanitarnego i informować o niepokojących objawach. Jesteśmy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, gdy wyjeżdżamy do działań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - podkreśla Kierzkowski. Dodaje też, że w budynkach zajmowanych przez straż pożarną w razie potrzeby przeprowadzana jest dezynfekcja. W tym celu wykorzystywane są urządzenia, które posiada JRG-6 działająca na co dzień jako Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.