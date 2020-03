Stołeczne urzędy skracają godziny przyjęć

W poniedziałki już nie do 18, a do 16 będzie można załatwić sprawę w warszawskich urzędach. Zmiana dotyczy wszystkich komórek miasta i jest związana z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Z kolei straż miejska apeluje o ograniczenie wizyt w swoich oddziałach.

- Zmiana godzin pracy dotyczy wszystkich komórek urzędu miasta, które dotychczas w poniedziałki obsługiwały mieszkańców do godziny 18, w tym urzędów stanu cywilnego, urzędów dzielnic i delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich - przekazała Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Zmiany zaczną obowiązywać już w najbliższy poniedziałek i pozostaną w mocy aż do odwołania.

Wizyta w placówce nie zawsze jest konieczna

Jednocześnie miasto zachęca warszawiaków do załatwiania spraw urzędowych przez internet. Na portalu warszawa19115.pl i miejskich instytucji mieszkańcy mogą znaleźć karty informacyjne z opisem poszczególnych spraw. Dostępne w sieci druki, formularze i wnioski wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności warto zadzwonić lub wysłać maila do urzędu zamiast przychodzić osobiście.