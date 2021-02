Miasto wspiera przedsiębiorców. Nie będzie podwyżki czynszów w miejskich lokalach

- Przedsiębiorcy w dobie przedłużającej się pandemii są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, dlatego proponujemy im kolejne rozwiązania, które pomogą przejść przez ten trudny czas - zapowiedział cytowany w komunikacie prasowym Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy zdecydował, że mimo trudnej sytuacji budżetowej, czynsze za lokale użytkowe należące do miasta nie będą w tym roku waloryzowane.

Krótszy czas najmu

O szczegóły dotyczące tej kwestii poprosiliśmy rzeczniczkę stołecznego ratusza Karolinę Gałecką. Jak doprecyzowała, zmiana dotyczy pustych lokali użytkowych usytuowanych w ciągach handlowo-usługowych. Przypomniała, że do tej pory - zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w lutym 2020 roku - mogły być one przeznaczone do najmu na 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, w drodze przetargu lub konkursu profilowanego.