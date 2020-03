Zostań w domu, oglądaj spektakle. Teatry reagują na koronawirusa

- To ciężkie zadanie, ale teatr już jakiś czas temu wykroczył poza granice swoich czterech ścian, sceny pudełkowej. Spektakle odbywały się w miejscach publicznych, więc czemu by nie online. To nie jest dla nas łatwa sytuacja, ale aktorzy chcą grać, chcą utrzymać kontakt ze swoją widownią - mówił "Faktach po Południu" TVN24 Dawid Szurmiej, aktor Teatru Żydowskiego.

- Chcemy zrobić kilka rzeczy. (Po pierwsze - red.) pokazać archiwalne spektakle w przestrzeni wirtualnej. To będą takie spektakle jak "Dybuk", "Golem" czy "Berek" Mai Kleczewskiej, ale też sztuki z lat 70. Stefana Szlachtycza czy Jerzego Gruzy, które nie ujrzały światła dziennego. Do tego chcemy dodać czytania performatywne. Aktorzy nie będą wychodzili z domu, ze swoimi kolegami i widzami będą się łączyli on-line. Chodzi o teksty, które nie były jeszcze wystawiane, a mogą stanowić przyszłość repertuarową - zapowiedział Szurmiej.

Teatr zapowiada także publikację koncertów finałowych Festiwalu Warszawa Singera, benefisu Szymona Szurmieja czy spotkań z wybitnymi artystami, które prowadził Remigiusz Grzela. Dostęp do wszystkiego będzie na razie bezpłatny. - Jeśli sytuacja potrwa dłużej, może dojdzie do tego, że będziemy chcieli sprzedawać bilety - zastanawiał się aktor. - Ale w ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy te wydarzenia udostępnić nieodpłatnie - zastrzegł.

"Zostań w domu, nie wychodź z teatru!"

"Teatr Dramatyczny informuje, że na swoim kanale You Tube ma ponad 30 nagrań z czytań i dyskusji Laboratorium Dramatu. Teatr Syrena zaprasza na swój Facebookowy profil na spotkanie z aktorami i aktorkami grającymi na scenie co dzień, a także do oglądania kanału You Tube, gdzie pokazuje kulisy powstawania spektakli" - informuje urząd miasta.