Autobus rozwiezie żywność potrzebującym. "Najważniejsze jest ograniczenie ryzyka"

Autobus rozwiezie żywność

Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli autobus, który jeździ ulicami Warszawy po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych – zmienił formułę działania. Przy wsparciu Banku Żywności SOS i Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego autobus stał się od wtorku, 17 marca, mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych dla bezdomnych. Prowadzą go na zlecenie miasta i przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

Jadłodajnie pracują w zmienionym trybie

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego osoby w kryzysie bezdomności mają utrudniony dostęp do darmowej żywności. Lokale gastronomiczne, które dotychczas wspierały bezdomnych, są zamknięte.

- Pracownicy organizacji pozarządowych podjęli dodatkowe działania w obliczu dramatu tych osób, które z dnia na dzień zostały odcięte od wsparcia. Organizacje zmieniły zakres swojej działalności, dostosowując ją do bieżących potrzeb i bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - mówi cytowana w komunikacie prasowym Kamila Suchenek-Maksiak, przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.

Organizacje pozarządowe pomagające osobom w kryzysie bezdomności apelują o przekazywanie prowiantu, który można włożyć do paczek (np. konserwy, chleb czy inne produkty nadające się do spożycia bez obróbki termicznej). Ofiarodawców prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej na adres mailowy: acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się zgłaszać również osoby, które chciałyby być wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.