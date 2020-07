Tysiące odwołanych rozpraw, mniej nowych spraw. Sąd Okręgowy podsumował skutki epidemii

Ponad 12 tysięcy spraw odwołał Sąd Okręgowy w Warszawie od początku marca do końca kwietnia w związku z zagrożeniem koronawirusem. W tym czasie do sądu wpłynęło też o 20 procent mniej nowych pozwów. Z tendencji wyłamuje się tylko wydział cywilny, gdzie trafiają tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych.

W warszawskim sądzie okręgowym, największym sądzie tego szczebla w Polsce, od początku marca do końca maja odwołano 12 210 spraw, z kolei tych nowych wpłynęło tam 18 147. Oznacza to spadek o 18,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największy spadek w wydziale karnym

Mimo ogólnej tendencji spadkowej do wydziału cywilnego tego sądu wpłynęło o niemal połowę więcej spraw niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "Jest to spowodowane lawinowym wzrostem wpływu spraw tak zwanych frankowych, których od początku roku wpływa do Sądu Okręgowego w Warszawie ponad tysiąc każdego miesiąca. Przy utrzymującej się tendencji wzrostowej szacujemy, że do końca 2020 roku wpłynie kilkanaście tysięcy tych spraw" - przekazała sekcja prasowa tego sądu.