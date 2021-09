W warszawskich szkołach rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Ponad trzy tysiące chętnych

Koronawirus w Warszawie. W poniedziałek w stołecznych szkołach rozpoczęła się akcja masowych szczepień przeciwko COVID-19 uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Preparat mogą przyjmować nie tylko nastolatkowie, ale również ich opiekunowie oraz pracownicy szkoły, którzy do tej pory się nie zaszczepili.

"Dziś rozpoczynamy akcję związaną ze szczepieniami osób uprawnionych w warszawskich szkołach" - poinformowała w poniedziałkowym wpisie na Facebooku wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. "Ponad 3000 osób zadeklarowało chęć zaszczepienia, to nie tylko młodzież i ich rodziny, ale również pracownicy szkoły" - dodała. Podkreśliła równocześnie, że szczepienia to jedyna szansa na uzyskanie zbiorowej odporności, a miasto cały czas szczepi wszystkich chętnych.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Szczepione mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież od 12. roku życia. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12. roku życia należy do ich opiekunów prawnych.

W Warszawie zaszczepiono już ponad 70 tysięcy dzieci

Z kolei Rafał Trzaskowski przekazał na Twitterze, że w Warszawie do tej pory zaszczepiło się ponad 70 tys. dzieci w wieku 12-18 lat. "Im więcej osób zaszczepionych, tym szybciej pokonamy pandemię. Szczepmy się – od tego zależy bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich" - podkreślił Trzaskowski.

Miasto zaplanowało harmonogram działań w warszawskich szkołach związanych ze szczepieniami. Jest on zgodny z wytycznym ministerstwa edukacji. Od 1 do 5 września odbyły się w szkołach lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Od 6 do 12 września wychowawcy klas zbierali zgody na szczepienie uczniów, a akcja szczepień przeciw COVID-19 zaczęła się 13 września. Zakończy się 19 września.