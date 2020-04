W szczelnych kombinezonach i maskach dezynfekują ulice. Rozpoczęło się ozonowanie Warszawy

Na piątkowej konferencji w ratuszu Rafał Trzaskowski ocenił, że pierwsze ozonowanie przebiegło bez problemu. - Zależy nam na tym, żeby było bezpiecznie. Czekaliśmy na odpowiednią pogodę, by móc przeprowadzić ozonowanie, zwłaszcza w pobliżu szpitali - mówił prezydent. I jak zaznaczył, dezynfekcja będzie kontynuowana w kolejno zaplanowanych lokalizacjach, o ile pozwoli na to pogoda. Prezydent wyjaśniał, że nie może być przeprowadzana, jeśli chodniki są oblodzone.

Codzienna dezynfekcja

Dezynfekcje będą także na dworcach, przejściach podziemnych, przystankach autobusowych i tramwajowych. Służby wkraczają też na na ronda: Waszyngtona, Daszyńskiego czy na najbardziej ruchliwych stacjach, jak metro Centrum. Ozonowanie odbywa się też na ciągach ulic: na alei "Solidarności" od Zajezdni Wola do Targowej, na alei Jana Pawła II od Ronda Radosława do Dworca Centralnego, w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, ale także na Marszałkowskiej od placu Bankowego do placu Unii Lubelskiej.