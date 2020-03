Rekrutacja do przedszkoli i szkół bez zmian. Podpisy i pieczątki można uzupełnić później

Przed nami jeszcze osiem dni rekrutacji do przedszkoli i podstawówek. Do 19 marca rodzice mają czas na wypełnienie elektronicznego wniosku. Po rejestracji w systemie, muszą pójść do placówki pierwszego wyboru i osobiście złożyć tam podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Ostateczny termin to piątek 20 marca godzina 16.00.