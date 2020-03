Ratusz zachęca do załatwiania spraw urzędowych przez internet. "Minimalizujemy ryzyko"

Warto upewnić się, czy sprawę która nas dotyczy można załatwić przez internet lub telefonicznie. Urzędy są otwarte i pracują, ale w trosce o bezpieczeństwo ich pracownicy apelują o ograniczanie wizyt. Przyjęcia interesantów zawiesza również Komenda Stołeczna Policji.

W czwartek na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o zamknięciu Biura Architektury przy Marszałkowskiej. Powodem zamknięcia miało być zagrożenie w związku z koronawirusem. W rozmowie z tvnwarszawa.pl, rzecznika ratusza, Karolina Gałecka przekazała, że urzędy są otwarte, ale zastosowano w nich środki ostrożności.

Środki ostrożności w urzędach

- Biuro architektury przy Marszałkowskiej 77/79 funkcjonuje i jest otwarte. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzana jest w miarę możliwości praca zdalna. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców w biurze architektury otwarte jest biuro podawcze, gdzie jest wypis wejść i wyjść. Mieszkańcy są przyjmowani w jednym konkretnym punkcie, aby ograniczyć przemieszczanie się po budynku - tłumaczy Karolina Gałecka.

Ratusz zachęca do - o ile to możliwe - do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie lub mailowo. Jeśli jednak wizyta jest konieczna, zalecane jest umawianie się na konkretny dzień i godzinę za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacje.um.warszawa.pl.

Szereg środków ostrożności zastosowano również w urzędach dzielnicowych. Na stanowiskach obsługi mieszkańców montowane są szyby zabezpieczające. W niektórych urzędach udostępniono listę numerów do pracowników prowadzących poszczególne sprawy, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów, a także ograniczono możliwość przemieszczania się po budynku. We wszystkich placówkach są udostępnione dystrybutory do dezynfekcji rąk. Z kolei w toaletach wiszą informacje o prawidłowym myciu rąk.

Infolinia

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sprawy urzędowe można załatwić przez internet

Wiele spraw urzędowych można załatwić przez internet. Na portalu warszawa19115.pl i miejskich instytucji mieszkańcy mogą znaleźć karty informacyjne z opisem poszczególnych spraw. Dostępne w sieci druki, formularze i wnioski wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności warto zadzwonić lub wysłać maila do urzędu zamiast przychodzić osobiście.

Konto do załatwiania spraw urzędowych przez internet można założyć na stronie epuap.gov.pl. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie "Dobry start" (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.

Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

W przypadku zgłaszania awarii lub prośby o interwencję służb miejskich urzędnicy zachęcają do korzystania z czynnego całą dobę Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

- Zdajemy egzamin dojrzałości w związku z sytuacją, która ma miejsce w Polsce po raz pierwszy. Jesteśmy jako miasto zobowiązani, aby zapewniać mieszkańcom obsługę w ich dzielnicach, ale staramy się zachowywać odpowiedzialnie, aby urzędnicy i pracownicy mieli zminimalizowane ryzyko zakażenia. Z drugiej strony zapewniamy ciągłość prac urzędów i dlatego podejmujemy takie środki ostrożności - dodała rzeczniczka ratusza.

Policja zawiesza przyjęcia interesantów

W piątek Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że do odwołania w jednostkach policji na terenie garnizonu stołecznego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków.

"Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma" - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak i dodał, że zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu stołecznego.

Skargi i wnioski można przekazywać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Adresy email widnieją na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można uzyskać dodatkowe informacje.

"W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków pracują w godz. 8.00 - 18.00" - podał nadkom. Sylwester Marczak.

dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl