Ratusz: wstrzymujemy wysyłanie decyzji o wysokości podatku od nieruchomości

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w związku problemami z Pocztą Polską, wysyłanie decyzji o wysokości podatku od nieruchomości zostało wstrzymane. Prezydent zwrócił się do ministra finansów o odroczenie płatności podatku od osób, które takie decyzje już otrzymały.

- Dotarły do nas sygnały, że jest problem z podatkiem od nieruchomości, czyli decyzji o wysokości podatku na rok 2020. My jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą o wysyłanie tego do warszawiaków tak, że musimy mieć potwierdzenie odbioru - mówił prezydent na piątkowej konferencji. - Ale w związku z tym, że mamy sygnały, że są problemy z Pocztą Polską, że tworzą się kolejki, że trzeba czekać na odbiór tego typu decyzji, postanowiłem, że wstrzymujemy wysyłanie tych o decyzji - zastrzegł.