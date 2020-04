Miasto rusza z programem "Otworzyć kuchnię". "Żeby dzieci mogły zjeść ciepły posiłek"

- Posiłek w szkołach często był jedynym ciepłym posiłkiem, do których dostęp miała część dzieci - dodał.

Ciepłe posiłki i paczki z półproduktami

Więcej szczegółów o programie "Otworzyć kuchnię" podała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. - Ratusz zobowiązał burmistrzów dzielnic do monitorowania potrzeb uczniów, a także uruchomienia szkolnych kuchni, jeśli zwiększy się liczba chętnych na ciepłe posiłki. Pierwszą placówką, która zgłosiła duże zapotrzebowanie jest szkoła numer 30 na Pradze Północ. Tam otworzyliśmy kuchnię. 40 uczniów tej szkoły otrzymuje każdego dnia ciepły posiłek - poinformowała Gałecka i zapowiedziała: - Jeśli będzie taka potrzeba to będziemy otwierać kolejne kuchnie.

Przed startem programu urzędnicy zrobili rekonesans, żeby dowiedzieć się, co jest bardziej potrzebne: ciepłe posiłki czy półprodukty do ich przygotowania. - Dla około dwóch tysięcy uczniów przygotowywane są paczki z półproduktami. To też część programu "Otworzyć kuchnię" - podkreśliła rzeczniczka.