Ratusz przygotowuje się do otwarcia bibliotek

Miejskie biblioteki będą otwarte po uprzednim spełnieniu zaleceń bezpieczeństwa. Wśród nowych zasad funkcjonowania bibliotek (czytelnie zostaną otwarte dopiero w IV etapie odmrażania gospodarki) są m.in. ograniczenia w liczbie osób przebywających na terenie biblioteki (informacja o maksymalnej liczbie osób będzie podana przed wejściem do biblioteki), brak wolnego dostępu do półek, oddzielne stanowiska do zwrotu i wypożyczenia książek, obowiązkowe rękawiczki i maseczki u osób korzystających z biblioteki, szyby pleksi lub przyłbice dla pracowników. Miasto zapewni środki do dezynfekcji dla bibliotekarzy i czytelników.