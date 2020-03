Rafał Trzaskowski zarządza dodatkowe dezynfekcje. Straż miejska ma pilnować młodzieży

Będą dodatkowe dezynfekcje Veturilo. Poleciłem też straży miejskiej, by pilnowała młodzieży w większych grupach i wysyłała je do domów - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czasie konferencji o działaniach miasta w związku z epidemią koronawirusa.

Ograniczyć kontakty na dwa tygodnie

Prezydent Warszawy podkreślił, że właśnie zakończył prowadzenie sztabu kryzysowy za pośrednictwem wideokonferencji, gdzie rozmawiał ze wszystkimi współpracownikami z ratusza. - Za sytuację epidemiczną odpowiada rząd, ale musimy być przygotowani i współpracujemy z nim jako samorząd. Najlepiej ograniczyć kontakty społeczne na dwa tygodnie, kiedy zamknięte są szkoły. Apel, by wszyscy, którzy mogą, zostali w domu. Cieszę się, że olbrzymia większość warszawiaków się do tego zastosowała. To widać na ulicach - mówił Trzaskowski.

I wyjaśnił jak wygląda współpraca z rządem. - Wszystko zgłaszamy wojewodzie. Chodzi o potrzeby szpitali miejskich, ale też sami podjęliśmy wysiłki, by dokupić konieczny sprzęt. To kolejne 30 stanowisk intensywnej opieki, które chcemy doposażyć - zapowiedział prezydent. Przypomniał też, że szpital na Wołoskiej zmieni się w szpital zakaźny . Inne przypadki nie będą tam leczone.

Ograniczenie pracy urzędów

Parkowanie na razie bez zmian

Władze Krakowa podjęły decyzję o tym, że od poniedziałku do końca miesiąca nie trzeba będzie płacić za parkowanie na obszarze płatnego parkowania. Podobnie jest w Gdyni. Warszawa na razie nie przymierza się do podobnego pomysłu.

- To, co jest dla mnie najbardziej istotne to to, żeby w Warszawie mogli zaparkować wszyscy ci, którzy muszą zaparkować, bo na przykład dojeżdżają do szpitala, by wykonać jakieś najbardziej istotne działania. Temu służy również kwestia opłat za parkowanie. W związku z tym na razie nie przewidujemy żadnych zmian - mówił Trzaskowski,