Sesja Rady Warszawy w maseczkach i rękawiczkach. "Staramy się działać racjonalnie, ale działać"

Staramy się działać racjonalnie, ale działać - podkreślała przewodnicząca liczącej 60 radnych Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (PO) przed czwartkową sesją. Rekomendowała jednak publiczności, by z powodu zagrożenia koronawirusem korzystała z transmisji internetowych. Sami radni obradują w maseczkach i rękawiczkach.

"Przepis pana premiera nas nie obowiązuje"

Przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska zapytana o zwołanie sesji w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego , odpowiedziała: - Ale ten przepis pana premiera nas nie obowiązuje. Jest parę punktów, które są konieczne do przyjęcia, żeby miasto funkcjonowało – podkreśliła.

Dodała także, że harmonogram sesji jest krótszy i znalazły się w nim tylko najpilniejsze kwestie. Przewodnicząca wyjaśniła, że nie ma możliwości prawnej, by przeprowadzić głosowania online. - Takie są przepisy państwowe. Staramy się działać racjonalnie, ale działać – zaznaczyła.

"Potrzebne są pieniądze, żeby miasto funkcjonowało"

W harmonogramie znalazł się między innymi projekt uchwały w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję wojewody mazowieckiego unieważniającą tzw. uchwałę krajobrazową, a także projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Zazwyczaj lista uchwał wynosi kilkadziesiąt, a sesja trwa nawet kilkanaście godzin. W czwartek harmonogram został skrócony do kilkunastu punktów, a radni liczą, że po dwóch - trzech godzinach, wrócą do domów.