Powstały punkty odpoczynku dla ratowników medycznych. "Choć w ten sposób możemy się odwdzięczyć" 

Trzy punkty tymczasowego odpoczynku dla ratowników medycznych zostały przygotowane na Woli, Mokotowie i Pradze. Jest to reakcja ratusza na sytuację sprzed kilku dni, kiedy załoga karetki musiała czekać kilkanaście godzin w samochodzie w oczekiwaniu na wyniki pacjenta, u którego podejrzewano koronawirusa.

Trzy punkty tymczasowego odpoczynku

- Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało dla ratowników medycznych trzy miejsca tymczasowego odpoczynku - na Mokotowie, Woli i Pradze. Wszystkie są już gotowe do użytku. Ratownicy będą mogli w nich spokojnie odetchnąć przez czas, w którym nie będą mogli pełnić swoich obowiązków. Choć w ten sposób możemy się odwdzięczyć za ich bezcenną służbę - przekazał Trzaskowski.

Czekali w karetce

O sprawie zrobiło się głośno w poniedziałek, kiedy na Facebooku pojawiła się relacja jednej z warszawskich ratowniczek, Marty Kołnackiej, pracującej na co dzień w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

"Czekam wraz z kolegami z zespołu 18 godzin na wyniki naszego pacjenta, który zataił informację lub dyspozytor po prostu nie zapytał. Wiecie, co zabawne... mamy czekać te 18 godzin w karetce... Od 5 godzin nikt nie przyszedł zapytać nas o to, czy mamy co jeść i pić"- napisała.