Policjanci recytują Brzechwę, kichają w zgięcie łokcia i proszą: "nie bądź jak Katarzyna"

"Nie bądź jak Katarzyna"

Policjanci uznali, że wiersz świetnie ilustruje rozprzestrzenianie się koronawirusa. I w tym przypadku zakażenie następuje drogą kropelkową, a nic go tak nie przyspiesza jak kichanie. "Nie bądź jak Katarzyna" - proszą. A kiedy kichają, robią to - jak przystało na stróżów prawa, porządku i zasad - prawidłowo, czyli w zgięcie łokcia.

W nagraniu wystąpili policjanci, którzy na co dzień pracują w różnych wydziałach: od funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego po biuro prasowe. A wszystko po to, by wspólnie zachęcić mieszkańców Warszawy do pozostania w domach, również w czasie zbliżających się Świąt Wielkanocnych. - Taki katar Jana Brzechwy jest śmieszny, ale koronawirus już taki zabawny nie jest . W najbliższe święta zostań w domu - podsumowuje na końcu nagraniu Komendant Stołeczny Policji Paweł Dobrodziej.